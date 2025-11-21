Çorum Belediyesi Eskiciler Sokak ve Sanatçılar Sokağı'ndaki 16 tane dükkanı ihaleyle kiraya verilecek.

Dünyanın en dar arastası olarak bilinen ve restore edilerek turizme kazandırılan Eskiciler Sokak'taki (Dikiciler Arastası) 4 ile 8 metrekare büyüklüğündeki 11 tane dükkan ile Sanatçılar Sokağı'ndaki 6 metrekarelik 5 dükkan kiraya verilecek.

5 yıllığına kiraya verilecek dükkanların 1 yıllık kira bedelleri ise 10 bin lira ile 45 bin lira arasında değişiyor.

Dükkanların kiralama ihalesi 10 Aralık Çarşamba günü saat: 13.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.