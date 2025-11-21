Çorum’da sanayi esnafından para toplayan dilenci zabıta ekipleri tarafından 9 bin 800 TL ile yakalandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para toplayan dilencilere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Başka bir şehirden Çorum’a gelerek Sanayi Sitesi’nde esnaftan dilencilik yoluyla para toplayan N.Y. isimli şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında N.Y.’nin dilencilik yaparak topladığı 9 bin 800 TL bulundu.

Zabıta ekipleri, şahıs hakkında idari para cezası uygularken, dilencilik yoluyla elde edilen paraya da el koydu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde benzer uygulamaların devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Duygu istismarı yaparak haksız kazanç elde eden kişilere kesinlikle para verilmemelidir. Denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.