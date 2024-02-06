Ankara'da Çankaya Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Çorumlu belediye personeli canına kıydı.
Edinilen bilgilere Ankara Mamak'ta ikamet eden Deniz Y'nin girdiği bunalım sonucu evinde yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Merhumun cenazesi Ankara'dan Çorum'a getirilirken, ikindi namazını müteakip Gürpınar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.