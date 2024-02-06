TÜİK, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Çorum’un il geneli nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 528 bin 351 kişi oldu.

MERKEZ NÜFUS AZALDI

İl geneli nüfus artarken, merkez nüfus azaldı. Geçtiğimiz yıl 298 bin 796 olan merkez nüfus 2023 yılında 294 bin 321'e kadar düştü.

2022 yılı sonu itibariyle Çorum kent merkezinde 265 bin olan nüfus 259 bin 789’a düştü.

Merkez köylerini 29 bin olan nüfusu ise 34 bin 725’e yükseldi.

Çorum il merkezi ve köylerde ise toplam 294 bin 321 kişinin yaşadığı belirtildi.

ÇORUM’DA KADIN NÜFUS DAHA FAZLA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Çorum’da kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu görüldü.

528 bin 351 kişilik nüfus içinde 266 bin 401 kadın, 261 bin 950 kişi ise erkek olarak belirlendi.

Ayrıca Çorum nüfusunun 388 bin 640’ı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken 139 bin 711 kişi ise belde ve köylerde yaşıyor.

İLÇE NÜFUSLARI

ADNKS sonuçlarına göre ilçe merkezlerinin de nüfusları belli oldu.

İlçelere göre nüfus dağılımı:

Çorum: 528.351

Merkez: 294.321

Alaca: 29.952

Bayat: 15.047

Boğazkale: 4.068

Dodurga: 5.786

İskilip: 29.270

Kargı: 16.040

Laçin: 4.883

Mecitözü: 14.441

Oğuzlar : 5.240

Ortaköy: 8.496

Osmancık: 43.388

Sungurlu: 49.086

Uğurludağ: 8.333



