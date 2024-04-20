Çorum Belediyesi ekipleri, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle teyakkuzdaydı.

Vatandaşların ihbarlarına anında müdahale eden Çorum Belediyesi ekipleri, fırtına sırasında gövdesi kırılan ve devrilen ağaçlarla ilgili çalışma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Çorum’da öğle saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu.

Fırtınanın neden olacağı olumsuzluklara müdahale için önceden teyakkuzda bulunan Çorum Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Yaşanan fırtına sonrasında belediye ekipleri tam saha çalışma yapan ekipler, oluşan zararları gidermek için seferber oldu.

25 İHBAR GELDİ, DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILDI

Ağaç devrilmesi olaylarıyla ilgili 25 ihbar alan Çorum Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Parklarda ve yol kenarlarında fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

SAĞANAK YAĞMURA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sağanak yağmur ve sel riskine karşıda şehir genelinde mazgal temizliği yaparak güvenlik önlemleri aldı.

BAŞKAN AŞGIN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan fırtına sonrasında belediye ekiplerinin oluşan zararları gidermeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Olağanüstü hava koşulları nedeniyle teyakkuzda olan mesai arkadaşlarımız, yaşanan sorunları gidermek için canla başla çalışıyorlar. Şehrimizi olumsuz etkileyen şiddetli fırtınadan zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum.” dedi.