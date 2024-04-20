Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nin kafe-bistro iha işletmesi ihaleyle kiraya verecek.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 7. Sokak numara adresinde bulunan Elit Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ nin iştiraki olan Özel Elitpark Hastanesine ait binada yeni yapılan ve yaklaşık 175 m2’ lik açık ve kapalı alandan oluşan kafe-bistro işletmesi 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecek.

Kiralama işi kapalı zarf teklif usulü ile yapılacak.

Tekliflerin 10.05.2024 tarihi Saat 17.00’ye kadar Hastane Muhasebe ve Finans Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmekte.

Kiralamaya ilişkin şartname ve diğer evraklar Hastane Muhasebe ve Finans Müdürlüğünden temin edilebilir.