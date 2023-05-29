FATİH BATTAR

Çorum’a yönelik meteorolojik uyarı dün olduğu gibi bugün de devam ederken, Çorum Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Çorum Belediyesi Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü ekipleri mazgallarda nöbet tutmaya başladı.

Bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar, bu hafta da devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alan Çorum Belediyesi de ani sel ve su baskınlarına karşı mazgallarda nöbet tutuyor.

Bu arada hava sıcaklıklarının 21-24 derece arasında seyrettiği Çorum'da, bahar yağışları Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.