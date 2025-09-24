Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi’nde görev yapan 2 personelin asfalt serimi esnasında yaşadıkları kavga kanlı biterken, olayda mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Sandıklı ilçesi Kırkpınar mevkii civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Belediyesi tarafından bölgede asfalt serimi yapıldığı esnada çalışanlardan S.K. ile Uğur Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Uğur Ş.’yi bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kalan Uğur Ş., diğer mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uğur Ş., yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından S.K. gözaltına alınırken, savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Sandıklı Belediyesi’nden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.