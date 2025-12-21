Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlık talimatları doğrultusunda şehir genelinde faaliyet gösteren kayıtlı ve onaylı depo işletmelerinde resmi kontrolleri titizlikle sürdürüyor.

Denetimlerde özellikle ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşullarının mevzuata uygunluğu, izlenebilirlik kayıtları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen ve sanitasyon gerekliliklerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin halk sağlığının korunması, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve mevzuata uygun üretim ile satışın teşvik edilmesi amacıyla kesintisiz ve tavizsiz şekilde devam edeceğini belirtti.