Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, müdürlük olarak 2025 yılında güzellik merkezlerine, eczanelere, aktarlara, özel muayenelere ve işletmelere yönelik sigara denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Çorum’da Sağlık Müdürlüğü olarak dumansız hava sahası denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Zehir, “Müdürlük olarak dumansız hava sahası denetimlerimiz hem rutin hem de ihbar denetimleri olarak devam ediyor. Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla iller ve ilçeler arası çapraz denetimler yapılmaktadır. 2025 yılında işletmelere toplam 16.780 denetim yapılmıştır. 2025 yılı 8 aylık dönem içerisinde 53 işletmeye 72 cezai işlem uygulanmıştır. Toplam uygulanan ceza tutarı ise 1 milyon 715 bin 195 TL’dir.” ifadelerini kullandı