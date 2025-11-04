Çorum Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı bugün yapılacak.

Meclis salonunda saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak. Toplantıda 2026 yılı bütçesi de görüşülecek.

Belediye Meclisi toplantısında görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Bayat Mahallesi 4618 ada 3 parselin tahsisi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi. Tepecik Mahallesi 766 ada 187 parselin tahsisi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi. Çepni Mahallesi 4667 ada 2 parselin tahsisi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi. Çorum Ticaret Borsası ile ortak hizmet projesi. Ayni sermaye artırımı. Kadro iptal ve ihdas. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı ile ortak hizmet projesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi. Gündüz Bakım Evi 2. etap bağışı hk. 1 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi. Pınarçay Köyü 192 ada 82 nolu parselin bir kısmına yönelik imar planı değişikliği teklifi. İlice Mahallesi 705 ada 43 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi. Çöplü Mahallesi 5313 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik imar planı değişikliği teklifi. Ayarık Mahallesi 4371 ada 115 ve 116 nolu parsellerin bir kısmına yönelik imar planı değişikliği teklifi.

Karaca Köyü 4213 ada 1 nolu parselin bir kısmına yönelik imar planı değişikliği teklifi. 2025 yılı ek ücret tarifesi. 2026 yılı Performans Programı. 2026 yılı ve izleyen 2 yıl bütçesi.”