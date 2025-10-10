FIFA, 1. Lig ekiplerinden Amedspor'a sözleşmedeki usulsüzlükler nedeniyle üç dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA yeşil-kırmızılı ekibe sözleşmedeki usulsüzlükler nedeniyle üç dönem transfer yasağı getirdi. Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, kadın futbol takımının eski oyuncularından Blessing Kasarachi Okpe’nin, geçtiğimiz sezon kulüple yaşadığı sorunlar ve disiplin dışı davranışları nedeniyle sözleşmesini FIFA’nın tanıdığı haklar çerçevesinde tek taraflı feshettiği ifade edildi.