Çorum Belediye Meclisinin MHP’li Üyesi Arslan Kaynar, Hz. Peygamber’in karikatürünü yayınlayan Leman Dergisine tepki gösterdi.

Belediye Meclisinin temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada tepkisini dile getiren Arslan Kaynar, “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) yönelik, bir karikatür dergisi vasıtasıyla yapılan alçakça saldırıyı öfke, nefret ve lanetle karşılıyoruz. Bu yapılan, ne sanat ne ifade özgürlüğü ne de hicivdir. Bu, düpedüz küfürdür, ihanettir, İslam düşmanlığıdır. Türk milletinin manevi değerlerine açılmış savaş ilanıdır. Kimse bu milletin imanıyla, mukaddesatıyla alay edemez.

Kimse bizim Peygamberimize hakaret edip de yanına kâr kalacağını sanmasın. Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve net söylüyoruz: Bu ihanetin hesabı sorulacaktır. Bu hayasızlığa bulaşan alçaklar, hem milletimizin vicdanında hem de hukukun önünde mutlaka hesap verecektir. Bu milletin Peygamber sevgisiyle dalga geçenlerin defteri dürülür, hesabı görülür. İslam'ın Peygamberine dil uzatan o karikatürist müsveddesi ve ona bu mecra sağlayanlar, Türk milletinin değerlerine kurşun sıkmıştır. Ve biz bu kurşuna cevapsız kalmayız. Bizim Peygamberimize uzanan eli kırmak, dil uzatanı susturmak, akıl vermeye kalkanı hizaya getirmek boynumuzun borcudur. Bir daha bu tarz bir saygısızlıkta bulunan olursa, inancımıza hakaret etmeyi cüret edenler çıkarsa, karşılarında sadece hukuku değil çelik gibi irademizi, sarsılmaz imanımızı ve sel gibi öfkemizi bulurlar. Hiç kimse kendini bu milletin mukaddesatına söverken özgür sanmasın. Bu milletin sabrını zorlayanların, kutsallarını aşağılayanların sonu da geçmiştekiler gibi olacaktır. Sabrımız imanımızdan gelir, ama hesabımız da Türk'ün tokadıdır” diyerek sözlerini tamamladı.