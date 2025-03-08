Alaca Belediyesi'nde uzun yıllardır kepçe operatörü olarak görev yapan beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çetin Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Alaca Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yapan işçi, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak görev yapan 41 yaşındaki Çetin Gül, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede 62 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olan Gül, ailesini ve ilçede yaşayan vatandaşları yasa boğdu.

Gül'ün cenazesinin Alaca ilçesinde toprağa verildi.

Cenazeye Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.