8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çorum Kadın Platformu tarafından yürüyüş ve basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi.

Platform üyeleri Özdoğanlar Kavşağı’ndan başlayarak sloganlarla Kadeş Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Çorum Kadın Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, “8 Mart dünyanın dört bir yanındaki kadınların direnişinin, emeğinin ve eşitlik mücadelesinin simgesidir.” dedi

Kandemir; “Dünya Emekçi Kadınlar Günü, gücünü 1848 devrimi sırasında can veren kadın işçilerin anısından, 1850'lerde kadın işçilerin ağır çalışma koşullarından, New York'ta dokuma işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadelede hayatlarını kaybetmesinden, Londralı kibritçi kadın işçilerin grevinden,1917'de tekstil işçilerinin savaşa, yoksulluğa ve rejime karşı yürüyüşünden almaya devam ediyor. Tarih boyunca baskıya, sömürüye ve adaletsizliğe karşı duran kadınlar sesini yükseltiyor. Bugün, kadınlar seslerini duyurmak için meydanlarda, iş yerlerinde, evlerinde direnmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu

Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta eşit haklara sahip olması gerektiğini belirten Kandemir; “Kadın emeğinin görünür kılınması, kadın haklarının korunması ve eşit bir gelecek inşa edilmesi için; yok sayılmanın, tacizin, tecavüzün, savaşın, ırkçılığın, ayrımcılığın ortadan kalkması için dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Sesimizi yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum Kadın Platformu’nun bendir grubu kısa bir gösteri yaptı. Gösteri vatandaşlardan tarafından beğeni ile izlendi.