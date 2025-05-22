Çorum’da belediye personeline yol güvenliği önlemleriyle ilgili eğitim programı düzenlendi.

Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, yol güvenliği önlemleriyle ilgili eğitim programı düzenlendi. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri anlatıldı. Sahada çalışan personellere yönelik düzenlenen eğitim programı çerçevesinde, yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan karayolları, imar yolları ve trafiğe açık tüm alanlarda yapılacak yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında hem çalışanların can güvenliğini sağlamak hem de trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlayacak emniyet tedbirlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.