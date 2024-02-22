Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile istenen kriterleri yerine getirerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından “Sıfır Atık” belgesi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2017 yılında başlatılan “sıfır atık” projesi, uluslararası bir hedef haline gelirken, Çorum Belediyesi de çevreci projeleri hayata geçiriyor.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Millet Bahçesi, Güngörmüşler, Velipaşa Kahvecisi, Meydan Sosyal Tesisleri ve Pir Baba Sosyal Tesisleri gerekli kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Sıfır atık belgeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çorum Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, şehre 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini kazandırarak kağıt-karton, plastik, ahşap, metal, cam, tekstil atıkları ile evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, kurşunlu pil ve pil atıklar, flüoresan lambalar ve civa ihtiva eden atıklar, elektrik-elektronik atıklar, ilaç atıkları, lastik atıkları, yağ atıkları ve inşaat atıklarını toplayarak geri kazanımını sağlayarak ekonomiye katkıda bulunuyor.