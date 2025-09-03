Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ile Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, sosyal medya hesaplarından iki ayrı konuyla ilgili AK Parti ve Çorum Belediyesi’ni eleştirdi.

KILCI: DAHA DA ÇAĞIRMASINLAR, GİTMEM

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, AK Parti Genel Merkezi’nin Türkiye Buluşmaları kapsamında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya davet edilmelerine rağmen varlıklarının zikredilmeyerek hiçe sayıldıklarını ileri sürerek, paylaşımında, “Bugün de muhtarlar olarak hiçe sayıldık. Israrla AK Parti Merkez İlçe Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı gelecek diye toplantıya çağırdı. Muhtarlar olarak orada olmamıza rağmen hiçe sayılarak varlığımızı söylemediler. Kimse kusura bakmasın, bir daha da çağırmasınlar.” ifadelerine yer verdi.

BELLİ: İLÇELERE ASFALTA GİDERKEN BİR ZAHMET KAPAKLI’YA UĞRAYIN

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ise mahalle sınırları içindeki Kapaklı bölgesinde altyapı çalışmalarına rağmen asfalt dökülmediği için mahalle sakinlerinin toz yuttuklarını belirterek, ilgili müdüre ulaşamamaktan dert yandı.

Belli paylaşımında, “Belediye başkanım, başkan yardımcılarım, müdürlerimiz her telefonumuza cevap verirken, ya da sonra dönüş yaparken, telefonuma cevap verme ya da geri dönme nezaketinde bulunmayan müdürüm telefona cevap neden numara paylaştın benimle. Kapaklı’da yaşayan mahalle sakinlerim 1 aydır toz yutuyor. Olur ya belki yine başka bir ilçeye giderseniz asfalt dökmeye bir zahmet Kapaklı yollarının asfaltını dökün de gidin. Yeter tozlu yollar yakışmıyor Kapaklı'ya.” açıklamasına yer verdi.