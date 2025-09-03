Vali Ali Çalgan başkanlığında, Ankara Sanayi Odası 1. OSB heyeti ile Çorum OSB’de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, üretim ve hizmet sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan Çorum Mesleki Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezi Fizibilite Sunum Raporu ele alındı.

Ayrıca Çorum ve bölgenin sektörel yapısı, istihdam durumu ve sanayi kuruluşlarının mevcut durumu değerlendirildi.

Nitelikli iş gücünün artırılmasının ve sanayi-eğitim işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Çalgan, "Mesleki eğitim, şehrimizin ve bölgemizin geleceğini inşa edecek en güçlü araçtır. Hazırlanan fizibilite raporu sayesinde, sanayi ile eğitimi buluşturarak nitelikli iş gücümüzü artıracak ve kalkınmamızı hızlandıracağız" dedi.

Toplantıya, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Tütek ve Tahsin Ata, Sürekli Eğitim Merkezi hocaları ile Çorum OSB Müteşebbis Heyeti Üyeleri katıldı.