Çorum Belediyesi yarın oynanacak Erzincanspor maçına gitmek isteyen taraftarlar için araç tahsis edecek.

İkinci lig beyaz grupta lider durumda bulunan Çorum FK’nın yarın saat 15:00’te oynanacak Erzincanspor maçına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla, gitmek isteyen tüm taraftarlara araç tahsis edilecek.

Başkan Aşgın “Şampiyonluk yolunda Çorum FK’ya bu zorlu karşılaşmada taraftar desteği sağlamak için, maça gitmek isteyen tüm taraftarlarımıza araç tahsis ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine Çorum FK’nın yanındayız, yarınki maçta da takımımıza başarılar diliyorum. O sene bu sene olacak inşallah” dedi.

SİYASİLERDEN DE DESTEK GELDİ

Belediye'nin yanı sıra siyasilerden de Çorum FK'nın Erzincan ile oynacağı maç için jest geldi.

AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Zeki Gül ile Millet İttifakı adayları yarın oynanacak Erzincan maçı için taraftarlara otobüs ve minibüs ayarladı. Maça gidecek taraftarlar bu otobüs ve minibüslerle deplasmana götürülecek.