Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada Çorum Belediye Meclisinde alınan kararla belediye hizmetlerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

“Çorum Belediyesi, yeni yılı müjdeyle karşılamamızı sağlamış. Tebrikler. Sanki hayatımız yeterince zor değilmiş gibi, 1 Ocak 2026'dan itibaren toplu ulaşım ve su faturalarımız, enkaz edebiyatının yeni başyapıtı olmaya hazırlanıyor. Bu zammı savunacak olan varsa şimdiden söyleyelim; kılıf uydurmaya çalışmayın, bu resmen halkın cebine hükmetme sanatıdır” diyerek açıklamasına başlayan DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, “Ulaşım zammı, otobüsler altın kaplama mı oldu? Ulaşım zammına bakıyoruz: Tam Bilet: 20,40 TL'den 30,00 TL'ye. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. %47'ye yakın zam yapmak, Çorum halkını her gün lüks bir seyahate çıkarıyormuş gibi hissettiriyor olmalı. Otobüsleriniz artık altın varaklarla mı kaplandı, yoksa motorlarına elmas yakıt mı koyuyorsunuz? Öğrenci ücreti, 14,00 TL'den 18,00 TL'ye. Gençlerimizin zaten geleceği belirsiz, bir de sırtlarına bu zam yükünü bindirmek hangi vicdana sığar? Öğrenci dediğin, bursuyla, ailesinin kısıtlı imkanlarıyla geçinen kesimdir. Onları desteklemek yerine, adeta okumayın, binmeyin mesajı veriyorsunuz. Aylık abonman 640,00 TL'den 770,00 TL'ye. Çalışan, sürekli toplu taşımayı kullanan vatandaşlar resmen cezalandırılıyor. Bir ayda maaşın bir kısmı otobüse gidiyorsa, geriye ne kalıyor? Açıkçası, bu zamlarla Çorum Belediyesi, "yürüyün, sağlıklı kalın" sloganını fiilen hayata geçirmiş oluyor” dedi.

Su zammına da tepkisini dile getiren DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, “Su zammı; hayat kaynağı lüks tüketim maddesi oldu. Suya yapılan zamma ne demeli? 10 tona kadar 12,90 TL'den 18,06 TL'ye. 11-20 ton arası 15,52 TL'den 21,73 TL'ye. Su, temel bir insan hakkıdır, lüks bir tüketim değil. Bu oranlarla su faturası, dar gelirli aileler için korkulu rüya haline gelecek. Vatandaştan suyun karşılığını almak yerine, sanki bir servet talep ediyorsunuz. Çeşmelerden su değil, gözyaşı akıtıyorsunuz” şeklinde belirtti.

Damar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Belediye, zam yapma iştahını göstermekte bu kadar hevesliyken, halkın parasını koruma ve şeffaflık konusunda neden aynı performansı gösteremiyor? Terminaldeki çürük işler, çürük yapılar, başka belediyeler 3-4 çeşit yemeği 80-100TL’ye verirken siz bir çorbayı 60 TL’ye veriyorum diye tiktok oynatıyorsunuz, zamma gelince müjde diyorsunuz, bu zamların ne kadar vicdansızca olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Önce o yolsuzluk iddiaları temizlenmeli, her kuruşun hesabı verilmeli, sonra gelin halktan para isteyin. Sonuç Çorum Belediyesi, bu zam kararlarıyla halkın refahını değil, kendi bütçe açığını düşünmüş, hem de bunu en kötü şekilde, adaletsizce yapmış. Bu kurnazca adımları şiddetle kınıyor ve vatandaşın bu soygunu unutmayacağını bilmenizi istiyoruz.”