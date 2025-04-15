Çorum Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve personelin mesleki yetkinliğini geliştirmek amacıyla bünyesinde görev yapan 87 özel güvenlik personeline yönelik kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen eğitimde; güvenlik personelinin görev bilinci, protokol karşılama kuralları, selam durma usulleri, kurum içi iletişim, kriz anında davranış yönetimi gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan eğitim öncesi yaptığı konuşmada, “Özel güvenlik personelimiz, belediyemizin sahadaki yüzüdür. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmet içi eğitim programlarıyla da personelimizin daha bilinçli, daha kararlı ve vatandaşla iletişiminin daha güçlü olmasını hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediyesi Güvenlik Amiri Sadık Dölcü tarafından verilen eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra protokol karşılamalarında sergilenecek tavır ve selam durma kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.