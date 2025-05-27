Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Halkla ilişkiler birimi personeli geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar 220 kamu kurum ve kuruluşuna ziyaret gerçekleştirerek anket düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı da Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek Hitit Üniversitesi’ni kapsayan anket çalışması hakkında bilgi verdi.

Rektör Ali Osman Öztürk yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum Belediyesi’nin kurumlara yönelik anket çalışması yapmasının ve kurum çalışanlarının fikirlerini almasının önemine değindi.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli bu zamana kadar Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Nüfus Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Şehir Müzesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çorum Gümrük Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar, Hitit Üniversitesi ile Tüm Aile Sağlığı Merkezleri ve Hastanelere ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kurumlardan gelen talep ve şikâyetler de kayıt altına alınarak ilgili birime havalesi gerçekleştirildi.