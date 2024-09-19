Çorum Belediyesi tarafından 5 yıllık stareji planı çevresinde Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak beş spor taban birliği ve kulübünü ziyaret etti. Nadir Solak ile Mezarlıklar Müdürü Mahmut Yabacıoğlu ile birlikte Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Doğa Kulübü, Off Road Ara Kurtarma Kulübü ve Hitit Dağcılık Kulübünü ziyaret etti.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaretinde Başkan Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ferdi Coşkun ile sohbet eden Solak ve Yabacıoğlu 5 yıllık staretejik planı kapsamında spor anlamında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ziyaretleri için Çorum Belediyesi heyetine teşekkür etti.