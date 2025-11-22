Çorum Belediyesi, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında ailelerin birlikte zaman geçirmesini teşvik etmek amacıyla Aileler Arası Bowling Turnuvası düzenledi.

18–20 Kasım tarihleri arasında Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 33 takımdan oluşan 66 kişi katıldı.

Üç gün süren turnuvada çiftler kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda Abdurrahim Kaplan-Gülşen Kaplan çifti birinciliği elde ederken, Fatih Cıdık-Dilek Cıdık ikinci, Ali Ödüget-Seher Ödüget üçüncü, Hasan Ölmez-Esra Ölmez ise dördüncü oldu.

Çekişmeli geçen yarışmaların sonunda dereceye giren çiftlere madalya ve hediyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan tarafından takdim edildi.