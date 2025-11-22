Arca Çorum FK bugün deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı ve öğleden sonra ise Merzifon’dan İstanbul’a uçtu.

Kırmızı Siyahlı takım alt yapıdan dört ismi maç kadrosuna aldı.

Bahis Soruşturması kapsamında altı futbolcunun ceza almasının ardından alt yapıdan altı isim A takım ile çalışmalara başlamıştı.

Bu altı isimden dördü bugün oynanacak Bandırmaspor maçı kadrosuna alındı. Kırmızı Siyahlı takım alt yapısından kaleci Mehmet Emin, orta saha Yusuf Güzel, sol kanat Yiğit Kaya ve forvet Çınar Temir.

Kırmızı Siyahlı takımın Bandırmaspor maçı kadrosunda kaleciler Sehiç ve Ahmet Said ile birlikte atakan Akkaynak, Samudio, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Eze, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Attamah, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Semih Akyıldız, Taha Reçber ve Yusuf Erdoğan yarınki Bandırmaspor maçı kadrosunda yer alan A takım oyuncuları