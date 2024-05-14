Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi’nin kaldırımlarını yeniliyor.

Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesi’nin yıpranan kaldırımlarını yenilemek için çalışma başlattı. Akkent’te mahallesi kurulduğundan beri kullanılan ve aradan geçen sürede eskiyen kaldırımların yenilenmesi için yapılan ihalenin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Çorum Belediyesi’nin mahallesinde kaldırım yenileme çalışmaları başlattığını belirterek, “Eskiyen kaldırımların yenilenmesi için geçtiğimiz günlerde çalışmalara start verildi. Ekipler yıpranan kaldırım taşlarını ve kilit taşlarını söküyor ve Çorum Belediyesi tesislerinde üretilen kaldırım taşları ile karoları döşüyorlar. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.