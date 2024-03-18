Çanakkale Zaferi’nin kahramanlık dolu hikâyesi, Çorum Belediye'nin düzenlediği etkinliklerle bir kez daha canlandırıldı.

Okullarda ve şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleşen etkinlikte Mehmetçiğin Çanakkale Zaferinin kazanılmasında ortaya koyduğu fedakârlık teatral gösterilerle canlandırıldı.

Çorum Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, şehitlerimizin anısına etkinlikler gerçekleştirdi.

Çanakkale'de yaşananları unutmamak, şehitlerimizin fedakârlığını ve vatanseverlik ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için 18 Mart’a özel hazırlanan gösteriler halka sunuldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program okullarda ve şehrin farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Gösteride, Çanakkale Zaferinin kazanılmasında ödenen büyük bedeller ve zaferin önemi vurgulandı. Sunulan gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.