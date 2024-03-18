Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Millî Görüş seçmeninin yeni bir macera arayışına kapılmaması gerektiğini belirterek, "Sizin asıl yuvanız, Saadet Partisi'dir. Millî Görüş okulundan kaçan firari öğrenciler gürûhunun değil, asıl 1994 ruhunun peşinden gelin." dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi'nin, Millî Görüş çizgisinden sapanlar tarafından daha önce iki kez baltalandığını anımsatan Cıdık, "Son 22 yıldır algı ve manipülasyon oyunlarıyla Millî Görüş seçmeni, iktidar partisine kaydırıldı. Şimdi ise AKP'deki bu kırgın ve kızgın seçmenin oylarını devşirme amacıyla ortaya çıkan YRP, üçüncü kez Millî Görüş'ün belini kırmak ve yeni bir hayâl kırıklığı daha yaşatmak için sahne alıyor. Neticede, merhum Erbakan’ın çizdiği yoldan sapanların tavrı, Milli Görüş'ün ve Adil Düzen'in belini kırmaktan ve merhum Erbakan’ı arkadan hançerlemekten ibarettir. Bunların tek hedefi Milli Görüş'ü siyaset sahnesinden silmek, onun yerine payandalı güçler ile işbirliği yapmaktır." diye konuştu.

‘MİLLÎ GÖRÜŞ OKULUNDAN KAÇANLAR, ROL ÇALMASIN’

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, "Saadete ancak Millî Görüş'le erişilebilir. Millî Görüş'ün bir tek partisi vardır, o da Saadet Partisi'dir. Eğer birisi ben de Millî Görüşçüyüm diye ortaya çıkarsa, palyaçoya benzer." sözlerini de anımsatan Faruk Cıdık şunları söyledi:

"Millî Görüş okulundan kaçanlar, rol çalmaya devam etseler de bu davanın asıl ve yegâne temsilcisi, Saadet Partisi'dir. Çok şükür bizler, AKP'nin hiçbir günahına ortak olmadık. Halbuki merhum Erbakan’ın AKP aleyhinde yaptığı yüzlerce uyarıya rağmen, oğlunun bunları dikkate almadan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde AKP ile iş tutması son derece düşündürücüdür. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tüm Millî Görüşçülerin yeni bir algı ve manipülasyona kapılmadan, baba nasihatlerini dinlemeyen bir evlâdın peşinden sürüklenmeden, gerçek yuvalarına döneceklerine olan inancımızı koruyoruz."