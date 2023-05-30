Çorum Belediyesi tarafından Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı’na ait yapının yıkımı ile ilgili ikinci açıklama yapıldı.

Açıklamada yapının Diyanet İşleri Başkanlığı'na kaydı olmadığı belirtilen yazı da yer aldı.

İşte Belediye'den yapılan o açıklama:

"Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi içerisinde kalan kaçak yapı, Çorum Belediye Meclisinin 6 Temmuz 2006 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen imar planında Çöplü Mahallesi 21 ada 7, 8, 43, 44 nolu parselleri kapsayan alan yol olarak işaretlenmiştir. Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı tarafından ilgili imar planı kesinleştikten sonra 2011 yılında söz konusu parseller üzerine türbe ve külliye inşa edilmiştir. Plana konu bölgede işaretli yolun açılması için Belediyemizce kamulaştırma işlemlerinin başlaması üzerine vakıf, planın ve uygulamanın iptali için çeşitli davalar açmıştır. Konuya ilişkin hukuki süreç aşağıdaki şekildedir.

İdare Mahkemesi 2018/365 Esas 2019/208 Karar

2 Haziran 2014 tarih ve 36 sayılı meclis kararı ile 21 Temmuz 2014 tarih ve 57 sayılı Encümen kararının iptali istenilmiştir.

İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiş, Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 2019/822 esas 2020/340 karar sayılı ilamı ile imar planının hukuka uygun olduğuna lakin imar uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Karar Başkanlık oluru ile kesinleştirilmiştir.

İdare Mahkemesi 2020/185 Esas 2020/553 Karar

Söz konusu parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin 06 Haziran 2019 tarih ve 140 sayılı meclis kararının iptali için açılmıştır. İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiş, istinaf tarafından karar hukuka uygun bulunmuştur.

İdare Mahkemesi 2021/585 Esas 2022/217 Karar

5 Kasım 2020 tarih ve 1255 sayılı encümen kararının iptali için dava açılmış, mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

İdare Mahkemesi 2021/587 Esas 2022/218 Karar

Söz konusu parsellerin kamulaştırılmasına ilişkin alınan 18 Mart 2021 tarih ve 450 Karar sayılı Encümen kararının iptali için açılmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, karara itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/409 Esas 2023/67 Karar

Bu alanda yapılan imar uygulaması sonucunda Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfına ait taşınmaz (arza karşılık olmak üzere) yerine yakın parselden yer verilmiştir. Belirtilen parseller üzerinde bulunan muhdesatın bedelinin tespiti için açılan iş bu dosyada Mahkemece bedel tespiti yapılmış ve belirlenen bedel Vakıf adına depo edilmiştir. Verilen karara karşı davalı Vakıf istinaf kanun yoluna başvuru yapmış olup Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2023/977 Esas 2023/1208 karar sayılı ilamı ile kararı onamıştır.

Çorum İcra Dairesinin 2023/5920 Esas Sayılı Dosyası

Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/409 Esas 2023/67 karar sayılı ilamı ile taşınmazın tahliyesi için Kamulaştırma Kanunun 20. Maddesine göre tahliye emrinin gönderilmesi talepli icra dosyası açılmıştır. İcra Dairesi taşınmazın tahliyesi için 04 Nisan 2023 tarihinde tahliye için gitmiş ve taşınmazın taraflarca boşaltılması için süre verilmiştir. Süre sonunda taşınmazın tahliyesi Vakıf tarafından yapılmadığı için İcra Dairesi 30 Mayıs 2023 (bugün) tarihinde icrai olarak tahliye işlemlerine başlamıştır."