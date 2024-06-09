Çorum Belediyesi, YKS’ye katılan üniversite adayları ve okul önlerinde bekleyen velilerin heyecanına ortak oldu. Belediye ekipleri sunduğu ikramlarla velilerin yanında oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında da ailelerin yanındaydı. Mobil ikram aracı ile okul önlerinde bekleyen velilere limonata ikram edildi. Ayrıca sınavların yapıldığı okulları gezen belediye ekipleri çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen velilere dondurma ikramında bulundu. (Haber Merkezi)