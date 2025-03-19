Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehre taşımaya devam ediyor.

Geleneksel "Ramazan Akşamları" etkinlikleri kapsamında 21 Mart Cuma ve 22 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan ezgi, ilahi ve tasavvuf dinletileri Çorumlulara unutulmaz bir ziyafet sunacak.

Çorum Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da, şehri manevi bir atmosferle donatmayı hedefliyor.

Geleneksel “Ramazan Akşamları” kapsamında 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, ünlü sanatçılar tarafından ezgiler, ilahiler ve tasavvuf musikisi eserleri seslendirilecek.

Ezgi ve Tasavvuf Müziği Yolculuğu

21 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de Bedesten yanında bulunan Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek konserde, sevilen ezgileriyle sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alacak. Çorumlular, Aykut Kuşkaya’nın eşsiz yorumuyla unutulmaz bir akşam yaşayacak.

22 Mart Cumartesi akşamı ise, sanatçı ve akademisyenler Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Doç. Dr. Mustafa Demirci, ilahiler ve tasavvuf musikisinin en seçkin eserlerini seslendirecekler.

Başkan Aşgın, “Birlik ve Beraberlik İçin Ramazan Akşamları”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ramazan, manevi olarak güçlenme ve birlikteliğimizi pekiştirme zamanıdır. Bizde Çorum belediyesi olarak "Ramazan Akşamları" etkinliklerimizle, Ramazan’ın manevi ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz atmosferi yaşamak için 21-22 Mart akşamı saat 21.00’de Bedesten yanı Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek olan Ramazan Akşamları etkinliklerimize bekliyoruz.” dedi.