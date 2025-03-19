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YRP Çorum Belediye Meclis Üyesi Serkan Adanır görevinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Serkan Adanır, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

YRP'nin Çorum Belediye Meclisi'nde temsil edilen 3 meclis üyesinden birisi olan Serkan Adanır yaptığı açıklamada; "Bir süredir partimde oluştuğunu gördüğüm siyasi oligarşi nedeniyle partimden istifa ediyorum.

Üzülerek almak zorunda olduğum bu kararımı kamuoyuna bildiririm. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Editör: Çorum Hakimiyet