Çorum’da gerçekleştirilecek yarışmada, Çorum’un yöresel lezzetlerini en başarılı şekilde yapabilmek için yarışılacak.

Çorum Belediyesi, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında şehrin zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Çorum Yemekleri Yarışması" düzenliyor.

24 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Bedesten önünde gerçekleştirilecek yarışmada, katılımcılar Çorum'un tescilli lezzetlerini hazırlayarak hünerlerini sergileyecek.

Yarışma, Çorum su böreği, Çorum baklavası, Çorum kuru mantı ve Çorum şekerlemesi olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında yarışmacılar, Çorum'da yetiştirilen yerel ürünleri kullanarak hazırlayacakları yemeklerle hem geleneksel tarifleri yaşatacak hem de yöresel mutfağın zenginliğini jüri üyelerinin beğenisine sunacak. Yarışmada her kategoride dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

Yerel gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağlayacak yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların, 24 Temmuz Cuma günü (yarışma günü) saat 13.00’e kadar, Çorum Belediyesi resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabileceği ifade edildi.