Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Sungurlu Belediyespor, smaçör pozisyonu için Kübalı yıldız Osmany Uriarte Mestre ile anlaşmaya vardı.

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor'da kadro yapılandırma çalışmaları sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki, 1.98 boyundaki tecrübeli smaçör Osmany Uriarte Mestre ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Osmany Uriarte Mestre'nin yüksek sıçrama kapasitesi, güçlü hücum yetenekleri ve uluslararası arenadaki derin tecrübesiyle dikkat çektiği belirtilerek, "Dünya voleybolunun önemli bir yeteneğini kadromuza katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Uriarte'nin file üzerindeki bitiriciliği ve saha içindeki enerjisi, hedeflediğimiz oyun felsefesiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu transfer, Sungurlu'nun voleybol vizyonunun ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.