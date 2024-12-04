Çorum Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısı 6 Aralık Cuma günü yapılacak.

Belediye Meclisi Salonunda saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi yapımı için Çepni Mahallesi 5299 ada 1 no’lu parselin tahsisi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, Köprüalan Köyü’nün mahalle olarak Çorum Belediyesi’ne katılması, çevre geliri karşılığı yardım, Çöplü Arastası Sağlıklaştırması, Kültür Yolu Cephe Sağlıklaştırması, Üçtutlar ve Gazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırması, 04.10.2024.Tarih 11 Sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itiraz, 5 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, konut alanlarında ticaret kullanımı, Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Çorum Belediye Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği 45.Bölge Çorum Ecza Odası ile ortak hizmet projesi, Celilkırı Köyü, 151 ada ve 192,116 ve 117 no’lu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi, Çoraklık mevkii, 4799 Ada ve 1 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Ayarık Mahallesi, 4423 ada ve 117 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Çoraklık mevkii, 2816 ada ve 1,2,3,4,5,6 no’lu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi, Üçtutlar Mahallesi, 4916 ada ve 1 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, 2025 yılı ücret tarifesi.”