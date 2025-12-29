Çorum Belediyesi tarafından kedi ve köpekler için kurulması planlanan yaş mama üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Halk Et Kombinası bünyesinde hayata geçirilecek olan tesisle ilgili inşaat ve kurulum süreci aralıksız sürdürülüyor.

Ekonomiye, istihdama ve çevreye önemli katkılar sunması hedeflenen proje kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka ve patent tescili alınan “Hulk Mama” için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile imzalanan hibe protokolü doğrultusunda çalışmalar hız kazandı.

Toplam maliyeti 37 milyon 425 bin TL olan projeye, OKA tarafından 16 milyon 425 bin TL destek sağlanmıştı.

Halk Et Kombinası’nda Kurulum Yapılıyor

Günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip Çorum Halk Et Kombinası’nda, kesimhane atıklarının değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yaş mama üretim tesisinin kurulacağı alanda inşaat çalışmaları devam ederken, üretimde kullanılacak makine ve ekipmanların kurulumu için de hazırlıklar yapılıyor.

Çevreye Duyarlı, Katma Değeri Yüksek Üretim

Proje tamamlandığında, mezbaha atıkları çevreye zarar vermeden değerlendirilerek katma değeri yüksek kedi ve köpek yaş mamasına dönüştürülecek. Endüstriyel simbiyoz örneği olacak tesisle hem çevresel kirliliğin önüne geçilmesi hem de yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Yıllık 5 Milyon Kutu Mama Üretilecek

Yaş mama üretim tesisinde yıllık 1.000–2.000 ton atığın işlenerek yaklaşık 2.000 ton yaş mama üretilmesi planlanıyor. Yıllık 5 milyon adet kutu mama üretim kapasitesine sahip olacak tesisin, Türkiye genelindeki hayvan barınaklarının mama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılaması bekleniyor.

Ayrıca tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat yoluyla ülke ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor.