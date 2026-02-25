Çorum merkeze bağlı Kılıçören köyü susuzlukla mücadele ediyor.

Köy halkı su sorununun çözümü için İl Özel İdaresi tarafından yapılacak içme suyu sondajı ihalesini bekliyor.

Köyde içme suyu için kullanılan su kaynaklarının kuruduğunu ve suyu köy dışındaki çeşmelerden bidonlarla getirdiklerini belirten vatandaşlar, “Köyümüzün su ihtiyacını karşılamak için İl Özel İdaresi tarafından su kuyusu açılacak.

Sondaj için ödenek ayrıldı ancak bir türlü ihalesi yapılmadı. İhalenin bir an önce yapılarak köyümüzün su sorununun çözülmesini istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.