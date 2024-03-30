Bir dizi ziyaret ve partisinin düzenlediği iftar programı için Çorum’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çorum hızlı treni ile ilgili açıklamalarda bulunarak; “Hızlı tren sözü Başbakanlığım dönemimde ben de verdim ama 2016 yılında kumpas kuruldu ve görevden alındım. Eğer görevden alınmış olmasaydım bu hızlı tren çoktan biterdi.” dedi

Öz Diyarbakır Sofrası’nda iftar yemeğinde partilileri ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Çorum havaalanı ve hızlı tren konusuna değinen Davutoğlu, iktidarın milleti aldattığını belirterek; “Pazar günü halkımız sandığa gidecek. Şuna da kulak asmayın; ‘Bize oy vermezseniz doğalgaz gelmez.’ Çorumlular şunu diyecek; ‘Kaç seçimdir size oy veriyoruz da Çorum’a ne yaptınız?’ Çorum’a hızlı tren mi getirdiniz? Hızlı tren sözü Başbakanlığım dönemimde ben de verdim ama 2016 yılında kumpas kuruldu ve görevden alındım. Eğer görevden alınmış olmasaydım bu hızlı tren çoktan biterdi. Havaalanı konusunda farklı kanaatler olabilir ama Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı Türkiye’nin İç Anadolu koridorunun Karadeniz’e açılmasını sağlayacaktı. Biz buralara ayıracağımız kaynakları 3-5 müteahhite peşkeş çektiler de ondan olmadı. Geçen Çorum’da yine hızlı tren açıkladı ama bütçede ayırdıkları para 2 bin lira. Emekliye 10 bin lira veriyor, Çorum hızlı trenine 2 bin lira veriyor, kendileri milyarlarla trilyonlarla konuşuyor. 2 bin lirayı torununa harçlık olarak verse sayın Erdoğan torunu; ‘bu ne ya’ der. Milleti aldatmaya alıştılar.” şeklinde konuştu

IMF İLE GİZLİ ŞEKİLDE ANLAŞILDI

Ekonomi üzerinden de iktidarı eleştiren Ahmet Davutoğlu, IMF ile gizli bir şekilde anlaşıldığını söyledi.

Seçimden sonra daha kemerleri sıkacaklarını anlatan Davutoğlu; “IMF ile gizli bir şekilde anlatılar. Çok açık söylüyorum bugün uygulanan politika IMF politikasıdır. Şu anda örtülü bir IMF reçetesi uyguluyorlar. Seçimden sonra daha da kemerleri sıkacaklar. Türkiye’de milli bir beka sorunu haline gelmiş Cumhur İttifakı’na çok sert bir uyarı verilmeli. Eskiden 28 Şubatcılara ‘hortumcu’ diyorduk. Şimdi benzer şekilde bir düzen kuruldu. Hortumlar faize gidiyor. 1 trilyon 254 milyar bütçenin faiz giderleri. 2016 yılında biz bıraktığımızda bütçenin toplam faiz gideri 50 milyardı. 1 trilyon da kur korumalı mevduat ile gitti. Faize giden kaynak ise 3 trilyonu buldu. Bir hortumlama da ihale baronlarına gitti. Doğrudan adrese teslim ihale yapıyorlar. Merkez Bankası’nda eksi 70 milyar dolar rezervi var. Bütçe açığı 2 trilyon lira. Buradan enflasyon çıkar. Açığı kapatmak için para basarsınız para arzı arttığında da enflasyon ve fiyat yükselir. Kemer sıkarlarsa halk geçinemez hale gelecek, sıkmazlarsa ekonomi daha da iflas noktasına gelecek. Halkın kemerini sıkacağınıza kendi kemerlerini sıksınlar. Hiç kamu tasarrufu yapılmadı.” ifadelerini kullandı

İsrail ile yapılan ticareti eleştiren Davutoğlu; “6 aydır Gazze’de kadınların, çocukların katledildiği bir savaş yaşanıyor. Hala yüzsüzce İsrail’e mal gönderiyorlar sonra Filistin’e gönderiyoruz diye yalan söylüyorlar. Devlet kayıtlarında İsrail’e giden mal ile Filistin’e giden mal ayrı yazılır. Filistin’e giden birkaç yüz bin dolardır, İsrail’e giden milyon dolardır.” diye konuştu

'İKTİDARIN KULAĞI ÇEKİLMELİ'

Pazar günü yapılacak seçimde halkın iktidarın kulağını çekmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu; “belediye seçimlerinde ehil insanlara destek verilmeli. Barış Coşgunsu’nun bu işi yapacağına ben teminatım. İktidarın kulağını çekmezsen o gelir senin ümüğünü sıkar. Nasıl olsa bu beni cezalandırmıyor der. O anlamda Pazar günü yapılacak seçim iktidara bir uyarı olacak. Herkesi sandığa gitmeye ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Türkiye ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yerel seçimlerde şehrin bir kişiye emanet edildiğini dile getiren Davutoğlu, "Yerel seçimde adayların niteliklerine bakılır. Emanet edilecek kişi o şehrin kültürüne vakıf mı, şehrin tozunu, toprağını yutmuş mu, adayın geçmişi, siyasi sicili gibi konulara bakın ve ona göre tercihinizi kullanın. Biz eminiz, en iyi adaylarla halkımızın önüne çıkıyoruz. Farklı bir seçim kararı aldık. Türkiye genelinde girmek yerine belli yerlere odaklandık. Odaklandığımız yerlerden biri de Çorum. Rüşveti olmayan, kapısı herkese açık, tertemiz belediyecilik nasıl yapılır herkes görecek." diye konuştu.