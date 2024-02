Evlat!

İnsan, anne babasını kaybettiğinde onlara söylediği son sözünü unutamaz. Onun için -zor olsa da- her sözünü son söz gibi bilmenin gayreti içinde olmaya çalış ki, yarın hak vuku bulduğunda vicdanen rahat olasın.

Evlat!

Bir insanın mizacında küsmek varsa, önce küsmesi sonra küsmesinden daha efdaldir. Çünkü bir şekilde küsecektir. Bu nedenle küsmesinin çoğu zaman sonraya kalması sende daha çok keşkelere yol açar. Onun için bu tür insanlarla aman küsmesin diye çok uğraşmak kendine eziyet vermektir. Bırak küsecekse küssün.

Evlat!

Duyarlı evlada zor gelen; her çalan telefona, gözü yollarda, kulağı telefonlarda olan yaşlıların, ''kim o, falan mı, -çocuklar, torunlar, akrabalar- filan mı arıyor?'' sorularına verilen 'yok onlar değil' cevabıdır. Sen yaşlılarını telefonsuz, selamsız bırakma.

Evlat!

Şehirler, insanın bazen altında bazen de üstünde durur. Her şey insanların o an ki bazenlerine bağlıdır. Gönül rahat olmasa dünya senin olsa bir hiçtir. Gönlü kırmamanın yolunu aramak gerekir.

Evlat!

Gençlikte çevresine yanlış insan olmayan yaşlılıkta yalnız insan olmaz. Onun için gençlikte daima dikkatli olunması gelecek için en güzel yatırımdır.

Evlat!

Yanlış insanlar bir gün yalnız insan olmaya mahkûmdur. Mahkûm olup olmamakta insanın kendi elindedir. O nedenle yanlış insan olmaktan uzak durmaya çalışmak gerekir.

Evlat!

Yangınlara karşı tedbir almaz isen olumsuzluk yaşandığında ödediğin faturalardan daha çok fatura ödersin. Onun için tedbiri asla ihmal eyleme.

Evlat!

Hareketsiz ve ne yiyip içtiğinin farkında olmayan insanların kronik hastalıklardan kurtulma şansı yoktur. Onun için daima aktif olmaya ve yediğine içtiğine dikkat etmeye çalış.

Evlat!

İnsanın mahalli sevgisi güzeldir. Lakin bu sevgi ufku açık, hayali yüksek olanlara -büyükşehirlere gidememesine- set olmuşsa ilerleyen zamanlarda üzer. Bu ayrımı iyi yapabilmek lazımdır.

Evlat!

Edebiyatla meşgul isen, sosyal medyada paylaşacağın her cümleye, yazıya dikkat et. İsmini cismini doğru yaz. Olur ya, paylaştığının meşhur olacağı tutar. Sen isim yazmamışsan başkası kapar ve hak etmediği övgüleri o alır.

Evlat!

Bir kurum amiri gittiği yerde -rotasyon yoksa- iki yıldan çok durmuyorsa ya çok iyidir (ezberleri bozar, rahatsız olanlar çoğalır) ya da çok (uyumsuz, geçimsiz) kötüdür. Her daim birinci olmaya çalış ki, gönüllerde taht kurasın.

