Tez Oksijen sahibi Malik Battal’ın oğlu Yunus Battal, Bengisu Tuncer ile dünya evine girdi.

Seher-Cihat Tuncer çiftinin kızı Bengisu Tuncer, Handan-Malik Battal çiftinin oğlu Yunus Battal ile evlendi.

Yıldızpark Düğün Salonları’nda gerçekleşen düğün töreninde genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken şahitliklerini ise AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekli Albay Naci Topraç ve Tez Oksijen Yönetim Kurulu Üyelerinden amcaları MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Battal ve Ali Battal yaptı.

Ayrıca Yunus Battal’ın evliliği nedeniyle düğünden 1 gün önce Büyük Otel’de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Malik Battal, hem düğüne hem de Mevlid-i Şerif programına katılanlara teşekkür etti.

Hakimiyet, Bengisu-Yunus çiftini tebrik eder, bir ömür mutluluklar diler.