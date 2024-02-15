Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenerek adaylığını açıkladı. Konuşmasında sağlık sebeplerinden dolayı ilçede olmadık fitneler döndüğünü ileri süren Şahiner, “Abdulkadir Şahiner’i Cenabı Allah haricinde kimse yıkamaz. Gücü yetmez çünkü arkamda Sungurlu var” dedi.

2 dönem Sungurlu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Abdulkadir Şahiner, Belediye binası önünde yaptığı açıklama ile yeniden adaylığını açıkladı.

Düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Gurup Başkan vekili Musavvat Dervişoğlu, Eski Tarım Bakanı Ankara Milletvekili Eşref Fakıbaba, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkan Adayları, Oda Başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye binası önünde hemşehrileriyle kucaklaşan Şahiner, burada bir konuşma yaparak yoğun kalabalığa hitap etti.

‘BENİ YIKMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ,

BENİM ARKAMDA SUNGURLU VAR’

Yaklaşık 14 aydır ayağının kırılmasından dolayı sağlık sorunlarını olduğunu söyleyen Başkan Abdulkadir Şahiner konuşmasında, “Her şerde bir hayır vardır. 4 aydır raporlu idim, hiçbir zaman rapor kullanmadım, sırf sizlere mahcup olmamak için bu ayakla geldim, çalıştım. Birileri gibi rapor alıp, Antalya’da, yurt içi ve yurt dışında tatil yapmadım. 10 yıldır Belediye Başkanıyım, sizlerin karşısında kafam eğik çıkmayım diye doğru düzgün izin kullanmadım.

Sizlere yemin ederim ki adaylığı düşünmüyordum. Ama bir baktım ki Sungurlu tarihinde olmadık fitne ve fesatlar dönüyor. 25 gündür kapı kapı gezen, yemekler veren, adayım diye çalışan insan, 25 gün sonra benim şu kadar paramı verin, ben adaylıktan çekiliyorum diyor. Başka bir siyasi partiden Çorum Belediye Başkanı olan kişi ise, Kadir Şahiner yok diye meydanı boş sanıp Çorum olmayınca Sungurlu’ya aday oluyor. Ve ameliyatımda da öldü diye seviniyorlar. Kadir Şahiner’i cenabı Allah haricinde kimse yıkamaz. Gücü yetmez çünkü arkamda Sungurlu var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.

‘KENDİ ARALARINDA PAYLAŞMAYA BAŞLAMIŞLAR BİLE’

Makam mevki insanı adam etmez. Çarşıya çıktığında biri yaptığın işten dolayı Allah razı olsun diyorsa, o bize yeter. Ben tek tek yaptıklarımı saymayacağım, 10 yılda yaptıklarımı tüm Sungurlu biliyor, görüyor. Sizden tek isteğim var, daha ben adaylığımı açıklamadan, seçime girmemişiz, seçim sonuçlanmamış, kimi beton santralini, kimi otobüs servislerini, kimi Kentparkı, kimi mesireyi, her biri bir yeri paylaşmışlar. Biz onları kolay kurmadık. Eğer ki ben buna izin verirsem bende namert insan yok, bunların hepsini sizden kustururum dedim.

‘BUNLAR KAZANIRSA SUNGURLU MÜLTECİ İLE DOLAR’

Bakın Alaca adayımız burada. Alaca’da şuan 6 bin Suriyeli var. 10 yıldır benim ailem dediğim Sungurlu’ya Suriyeli koymadım, koymayacağım. Onların gücü yetmez bana da, Allah göstermesin eğer bunlardan birinden biri gelirse, Sungurlu mülteci ile dolar, çoluğumuzu çocuğumuzu okula dahi yollayamayız. Bizim evimiz Sungurlu ve evimizin önünü sıkı tutacağız.

‘31 MART’I İNŞALLAH ZAFERİMİZLE KUTLAYACAĞIZ’

Ben diğer aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Biz kırmadan, dökmeden birlik ve beraberlik içerisinde, Sungurlu’nun hakkını yedirmeden 31 Mart’ı inşallah zaferimizle kutlayacağız.

‘KENDİMİ SİZE EMANET EDİYORUM’

Bana 10 yıl Sungurlu’yu emanet ettiniz ve ben emanetinize sahip çıktım. Şimdi ayağımda dolayı evinize, işyerinize gelemeyeceğim, çayınızı içemeyeceğim. Bende şimdi kendimi önce Allah’a, sonra size emanet ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)