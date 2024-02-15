Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar Levent Çöphüseyinoğlu gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Çöphüseyinoğlu, Çorum’un her seçimde iktidara rekor bir oyla destek vermesine rağmen karşılığını alamadığını belirterek, “İktidara seçmenin artık bir kart göstermesi gerekiyor” dedi.

Levent Çöphüseyinoğlu’na ziyarette CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Didem Tokgöz ve Eşmen Tüfekçi eşlik etti.

34’NCÜ YILIMIZI KUTLADILAR

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen CHP’li heyet, gazetemizin 34’ncü kuruluş yıl dönümü tebrik ederek ‘nice yıllar’ temennisinde bulundular.

‘VATANDAŞTAN OLUMLU YÖNDE TEPKİLER ALIYORUZ’

Ziyarette açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Adayı Mimar Levent Çöphüseyinoğlu, saha çalışmalarında yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirterek, vatandaştan olumlu yönde tepkiler aldıklarını söyledi.

‘NEFES ALAN BİR ŞEHİR İNŞA EDECEĞİZ’

Geçmişte Belediye Meclis Üyeliği tecrübesi olduğunu aktaran Levent Çöphüseyinoğlu, şehrin eksikliklerine hakim olduğunu ifade ederek, Çorum’u refaha kavuşturacaklarını ve nefes alan bir şehir inşa edeceklerini kaydetti.

‘ÇORUM REKOR OYLA DESTEK VERDİ FAKAT KARŞILIĞINI ALAMADI’

Çorum’un yıllarca rekor bir oyla iktidara destek verdiğini fakat buna rağmen yeterli desteği alamadığını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, “Çorum çantada keklik görüldüğü için yatırım gelmedi. İktidara seçmenin artık bir kart göstermesi gerekiyor. Hizmet fakiri bir kent olduk. Hizmetin gelmemesini vatandaşın sorgulamasını istiyoruz” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çöphüseyinoğlu’na ve beraberindeki heyete teşekkür etti.