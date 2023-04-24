Çorum’da 2 ayrı çay ocağını kurşunlayan şahıs, seyir halindeki bir araca da silahlı saldırıda bulundu.

Açılan ateş sonucu kaçan ve bir benzin istasyonuna sığınan araç sürücüsü, kendisini kovalayan Oğuzhan A. ve yanındakiler tarafından darp edildi.

ÇEVRE YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ KURŞUNLADI

Olay, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde iki ayrı iş yerini kurşunladıktan sonra otomobiliyle kaçan Oğuzhan A., bu kez de çevre yolu üzerinde K.Ç. yönetimindeki araca ateş açtı.

BENZİN İSTASYONUNA SIĞINDI, DARP EDİLDİ

Kaçmaya başlayan K.Ç. bir benzin istasyonuna sığındı. K.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Benzin istasyonuna gelen Oğuzhan A. ve yanındakiler burada K.Ç.’yi darp ederek kaçtı. Yaralı K.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaçan şüphelilerden birisi yakalanırken, Oğuzhan A. ve yanında bulunan diğer şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (İHA)