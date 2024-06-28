Çorum FK’nın eski futbolcularından Berat Ali Genç Adana01 FK, Ömer Bozan ise Etimesgut Belediyespor ile anlaştı.

2015-16 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Berat Eli Genç ardından Aydınspor, Tuzlaspor formasını giydikten sonra yeniden Çorum FK’ya döndü.

Bir sezon forma giydikten sonra Pendikspor’a transfer olan Berat Ali Kırklarelispor’da oynadıktan sonra Çorum FK ile anlaştı ve ardından kiralık olarak sırasıyla Arnavutköy Belediyespor, Diyarbekirspor ve son olarakta geçen sezon Belediye Derincespor ile kiralık olarak forma giydi. Berat Ali Genç’in sözleşmesi karşılıklı anlayarak ayrılık kararı alındı.

2021-22 sezonu devre arasında Sarıyer’den Çorum FK’ya transfer olan Ömer Bozan yarın sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Sakaryaspor, Amedspor ve Adana01 FK takımlarında forma giydi.

Ömer Bozan yeni sezon için Etimesgut Belediyespor ile anlaştı.