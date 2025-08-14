Uzun süredir Arca Çorum FK forması giyen ve kiralık olarak başka kulüplerde oynayan Berat Ali Genç yeniden Beykoz Anadoluspor ile anlaştı.

2015-16 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Berat Ali Genç ardından kiralık olarak Beykoz Anadoluspor, Aydınspor, Pendikspor, Kırklarelispor, Arnvutköy Belediye, Diyarbekirspor, Güzide Gerzespor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Adana U 01 FK forması giyen Berat Ali Genç yeni sezon için daha önce formasını giydiği Beykoz Anadoluspor ile anlaştı ve yeni takımı ile çalışmalara başladı.