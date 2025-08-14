Uzun süredir Arca Çorum FK forması giyen ve kiralık olarak başka kulüplerde oynayan Berat Ali Genç yeniden Beykoz Anadoluspor ile anlaştı.

Amed’i unut Demir’i düşün
Amed’i unut Demir’i düşün
İçeriği Görüntüle

2015-16 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Berat Ali Genç ardından kiralık olarak Beykoz Anadoluspor, Aydınspor, Pendikspor, Kırklarelispor, Arnvutköy Belediye, Diyarbekirspor, Güzide Gerzespor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Adana U 01 FK forması giyen Berat Ali Genç yeni sezon için daha önce formasını giydiği Beykoz Anadoluspor ile anlaştı ve yeni takımı ile çalışmalara başladı.

Muhabir: Yüksel Basar