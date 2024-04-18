U 15 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Berat Veli Körpeş 44 kiloda şampiyonluğu kazandı.

Necati Bozkurt’un ise gümüş madalya kazandığı şampiyonada Çorum Milli Eğitimspor takım sıralamasında da ikincilik kupasını almayı başardı.

15-22 Nisan tarihlerinde, Sivas’ta Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda mindere çıkan Çorum Milli Eğitimspor’dan Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Veli Körpeş 44 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’dan Arda Bozkurt ile karşılaştı. Final maçında da rakibini yenen Berat Veli Körpeş şampiyon olarak U 15’de Yunanistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

Aynı sıklette Çorum İl Milli Eğitimspor’dan Yiğit Berat Aktaş 12. olurken Çorum7dan ferdi olarak katılan Fahrettin Acı 15. Çorum Belediyespor’dan Eren Karadağ ise 17. oldu.

48 kiloda mindere çıkan Necati Bozkurt ise zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Batman Petrolspor’dan Osman Kaplan’a yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum Milli Eğitimspor kulübü bir altın bir gümüş ve iki beşincilik elde ederek 216 takım arasında ikincilik kupasının sahibi oldu.