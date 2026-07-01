Çorum'un Alaca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren erkek ve kadın kuaförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumları, fiyat tarifelerinin görünür şekilde bulundurulup bulundurulmadığı, hijyen kurallarına uyulması, çalışma düzeni ile ilgili mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli hizmet almasına yönelik hususlar titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışanlar, yürürlükte bulunan mevzuat ile hijyen kuralları konusunda bilgilendirilirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir." denildi