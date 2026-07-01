Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, 11 yıl 4 ay 19 gündür sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla görevine veda eden Solak, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı isimlere teşekkür ederken, Çorum sporuna bundan sonra da gönüllü olarak hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

"ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKIP BÜYÜK BİR İNANÇLA GÖREVE BAŞLADIM"

Görevine öğretmenlik mesleğini bırakarak büyük bir gurur ve inançla başladığını belirten Solak, göreve geldikleri dönemde belediyenin spor alanındaki imkânlarının oldukça sınırlı olduğunu hatırlattı.

İlk göreve başladıklarında yalnızca bir personelin bulunduğunu ve belediyeye ait herhangi bir spor tesisinin olmadığını dile getiren Solak, bugün ise 53 kişilik kadro, yüzme havuzları, mahalle spor salonları, masa tenisi, karate ve güreş eğitim merkezleriyle Çorum Belediyesinin spor alanında önemli bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Görev süresi boyunca yüzlerce yerel, ulusal ve uluslararası sportif organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Solak, "İlk göreve başladığımızda 'Önce ahlak, sonra spor' anlayışını benimsedik ve bu çizgiden hiç ayrılmadık. 'Spor Şehri Çorum' hedefi doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştık." ifadelerini kullandı.

Görev süresince desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, belediye başkan yardımcılarına, belediye yöneticilerine, kamu kurumlarına, spor camiasına, eğitimcilere ve basın mensuplarına teşekkür eden Solak, en büyük teşekkürü ise 11 yıl boyunca birlikte görev yaptığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeline etti.

"ÇORUM SPORU İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Mesajında ailesine de özel olarak teşekkür eden Nadir Solak, veda açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Görev süresince kimlere bir hakkım geçmişse benden yana helal olsun. Sizler de bana haklarınızı helal ediniz. Spor müdürlüğü görevim sona erse de her kademesinde gururla görev yaptığım ilimiz sporu için gönüllü olarak her daim çalışmaya devam edeceğim."