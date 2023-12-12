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Çorum’da mobilya sektörünün öncü isimlerinden Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak’ın oğlu Berkan Karabacak, hayatını Hasret Hatal ile birleştirdi.

Canan – İmdat Hatal çiftinin kızları bir hastanede Odyometrist olarak görev yapan Hasret Hatal ile Serap – Ali Karabacak çiftinin oğulları Karabacak Mağazaları Genel Müdürü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Berkan Karabacak, görkemli ve coşkulu bir düğün töreni ile birlikte dünyaevine girdi.

Genç çiftin düğün balosu Yıldızpark Düğün Salonunda yoğun bir katılımla yemek eşliğinde gerçekleştirildi.

SİYASİLERİ VE BÜROKRATLARI BULUŞTURAN DÜĞÜN

Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliğini ise protokol üyeleri yaptı. Berkan Karabacak ve Hasret Hatal, ömür boyu mutluluk için “Evet” dedi.

Düğün törenine; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Asker Alma (ASAL) Bölge Başkanı Personel Alb. Mehmet Emin Altan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utlu Ulaş Taşar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, esnaf odası başkanları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

COŞKU DOLU DÜĞÜN

Düğün töreni sırasında; yerel sanatçılar Nazlı Kalender, Işıl Tuncay ve Ercan Aygün de konser vererek, katılımcılara coşku dolu saatler yaşattı.

Canlı müzik eşliğinde halay çeken ve çeşitli oyunlara katılan davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.